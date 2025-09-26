La Línea da Beira Alta reabre este domingo el tramo entre Pampilhosa y Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro

Electrificación de la vía del tren hasta Portugal a su paso por Calzada de Don Diego. Foto de archivo

La circulación ferroviaria en la totalidad de la Línea da Beira Alta en Portugal se restablecerá a partir del próximo domingo 28 de septiembre con la reapertura del tramo entre Pampilhosa y Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro. Esta modernización, que abarca 190 kilómetros de vía, se presenta como una noticia de gran interés para Salamanca al reforzar significativamente la conexión ferroviaria con España y el resto de Europa.

La renovación garantiza viajes más rápidos, seguros y cómodos para los pasajeros, pero su mayor impacto estratégico se centra en el transporte de mercancías. Al conectar directamente con la frontera española en Vilar Formoso, se potencia un corredor esencial para las exportaciones e importaciones, mejorando la competitividad y la logística en la región.

Inversión y mejoras técnicas

La intervención en los 190 kilómetros de vía-férrea ha sido integral. Las obras han mejorado el trazado, se han construido variantes y se han suprimido todos los pasos a nivel, lo que aumenta la velocidad y la seguridad de la circulación.

Una de las grandes novedades es la entrada en funcionamiento de la Concordancia da Mealhada, un enlace ferroviario de 3,2 kilómetros que conecta directamente la Línea del Norte con la Línea da Beira Alta. Esta nueva infraestructura simplifica las conexiones entre el norte y el interior de Portugal, potenciando la conexión a los puertos de Aveiro y Leixões, y la red ferroviaria de España.

Desde el punto de vista técnico, la línea ahora cuenta con modernos sistemas de señalización electrónica y telecomunicaciones, así como zonas de resguardo que permiten el cruce de trenes de 750 metros, optimizando la capacidad de operación y la eficiencia en el transporte de mercancías.

Todas las estaciones a lo largo de la línea han sido rehabilitadas, mejorando las plataformas, salas de espera e instalaciones, con especial atención a la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

La Línea da Beira Alta se consolida como un eje estructural para Portugal y una pieza clave para la integración transfronteriza, lo que beneficia directamente a Salamanca al contar con una infraestructura más moderna y eficiente para el tráfico de pasajeros y el movimiento comercial con el país vecino.