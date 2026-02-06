La lluvia amenaza el carnaval en la provincia de Salamanca

Las lluvia han puesto en aviso amarillo la provincia de Salamanca durante gran parte de los días de esta semana, y no es par amenos cuando algunos ríos como el Huebra o el Río Cuerpo de Hombre han sobrepasado su caudal llegando a inundar ciertas partes como ha sido el caso de Béjar.

Ante esto, la vista está puesta en los siguientes días con unas fechas marcadas en el calendario de febrero, el carnaval, con especial hincapié en Ciudad Rodrigo donde el Carnaval del Toro atrae a miles de personas y turistas durante cinco días en la localidad mirobrigense.

Para este fin de semana, tanto sábado como domingo lloverá durante todo el día, calmándose las precipitaciones este lunes, 9 de febrero, donde los cielos estarán nublados conteniendo las lluvias hasta el día siguiente.

Para el viernes de carnaval, donde muchos ayuntamientos de la provincia han programado actividades, a no ser que sean en interiores, peligrarán tras las amenazas de lluvia donde las primeras precipitaciones se darán desde las 8:00 horas de la mañana hasta las 19:00 horas de la tarde.

El sábado por la mañana las precipitaciones marcarán gran parte de las horas, sobre todo en la comarca de Ciudad Rodrigo, mientras empezarán a remitir a partir del domingo donde habrá chubascos con probabilidad de lluvia.

Por último, los vientos no serán fuertes al igual que esta semana, por lo que tocará esperar a la semana que viene para ver si la previsión meteorológica cambia de cara a unos prósperos carnavales en la provincia de Salamanca.