El Lunes de Aguas reúne a numerosos vecinos en diferentes puntos de la provincia

La celebración del Lunes de Aguas se ha extendido este lunes por distintos puntos de la provincia de Salamanca, donde numerosos municipios han registrado una notable afluencia de vecinos en espacios naturales.

Localidades como Babilafuente, Buenamadre, La Vellés o Cantaracillo han vivido una jornada marcada por las reuniones al aire libre, con grupos familiares y de amigos que se han desplazado a las afueras de los núcleos urbanos para compartir comida y mantener la tradición.

En muchos casos, los entornos cercanos a ríos, caminos y áreas recreativas han concentrado la mayor parte de la actividad.

El hornazo ha vuelto a ser el elemento central de la celebración, acompañado de otros productos típicos y largas sobremesas.