Luz verde a la cotización adicional para que agentes medioambientales y bomberos forestales anticipen su jubilación

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes 23 de diciembre la cotización adicional que permite que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan anticipar su jubilación.

La nueva portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que se trata de "un colectivo que cada año, pero especialmente este verano, se juega la vida para proteger nuestros pueblos, nuestros bosques, nuestras casas ante los devastadores incendios que sufrimos en distintos puntos del país". Una medida, por tanto, que expone como "justa" y de que dice sentirse "especialmente orgullosa".

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) celebra la aprobación de esta medida que mejora las condiciones laborales de las más de 6.500 personas que pertenecen a este colectivo. También han avisado de que "la Seguridad Social ha de lanzar cuanto antes los modelos de certificaciones que deberán ser usados de cara a poder agilizar este proceso"