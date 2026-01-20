Luz verde a un nuevo marco nacional para la prevención y extinción de incendios forestales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que refuerza la coordinación, prevención y extinción de incendios forestales en todo el territorio nacional, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La nueva norma establece un marco común de actuación para mejorar la eficacia de los operativos y la seguridad del personal que interviene en este tipo de emergencias.

Desde el Ministerio se ha señalado que el real decreto responde al aumento del riesgo de incendios forestales, intensificado por los efectos del cambio climático, que provoca fuegos cada vez más rápidos, extensos y complejos. El objetivo es reforzar la capacidad de anticipación y respuesta del sistema público, garantizando una actuación coordinada entre las distintas administraciones.

La norma, alineada con los compromisos del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, supone un paso adelante en la consolidación de un sistema nacional de gestión de incendios forestales, basado en la cooperación institucional, la prevención y la protección del medio natural. Así lo ha destacado el Departamento que dirige Sara Aagesen, que considera el decreto un avance clave en la gestión de emergencias.

Entre las principales medidas, el real decreto establece una calificación homogénea de las unidades de extinción, un protocolo común para el uso de medios aéreos, la implantación de indicativos de radio unificados, una simbología común para los mapas operativos y estándares de seguridad y equipos de protección individual para los efectivos que trabajan sobre el terreno.

Estas actuaciones se integran en el sistema común previsto en la Ley de Montes y han sido elaboradas con la participación de todas las administraciones competentes. El Ministerio ha subrayado que el objetivo final es proteger a la ciudadanía, salvaguardar los recursos naturales y mejorar la respuesta ante incendios forestales de gran magnitud.