La magia de Oriente llega también a todos los rincones de la provincia

La magia y la ilusión de la noche más esperada del año por los más pequeños ha llegado a todos los rincones de la provincia donde las cabalgatas y recepciones reales han recorrido las localidades salmantinas. Desde primera hora de la tarde Sus Majestades estuvieron en las calles. Localidades como Doñinos de Salamanca han madrugado más, en el caso del municipio del alfoz la comitiva arracó a primera hora de la tarde con un recorrido pro las principales calles del pueblo.

Castellanos de Moriscos ha sido la segunda localidad en dar comienzo a su tradicional cabalgata. Los Reyes Magos han salido del Ayuntamiento a las 18:00 horas y han recorrido las calles del casco urbano camino al C.P. San Roque, donde han repartido regalos entre los habitantes del municipio, arrancando numerosas sonrisas de alegría.

Cabalgata de Castellanos de Moriscos | s24h

En Santa Marta de Tormes la animada cabalgata contaba con 350 personas y personajes de Disney, Marvel o Warner Bros. La comitiva salió desde la Plaza de España, donde los reyes estuvieron acompañados por la Corporación Municipal y después recorrió calles como Ricardo Marcos, Goya, Velázquez y la avenida de Madrid, pasando por la glorieta de Santa Marta y la glorieta de la Mujer Santamartina antes de finalizar en el pabellón Francisco Samaniego “Fay”.

En Villamayor de Armuña, las calles se han llenado de niños deseosos de ver de cerca a los Reyes Magos antes de que accedan a sus respectivos hogares por la noche. Como aperitivo, los más pequeños han obtenido un regalo en el Pabellón Municipal, donde Sus Majestades han ofrecido una recepción real.

En Carbajosa de la Sagrada no ha faltado luz, música, cabezudos y muchas sorpresas. El pasacalles organizado por el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada para recibir a Sus Majestades de Oriente no dejaba a los vecinos indiferentes. Los reyes salían del Polideportivo municipal para recorrer las principales calles del municipio. La comitiva hacía una parada en el Ayuntamiento para leer el discurso.

Carbajosa cabalgata de reyes 2026 (27).JPG

SSMM Los Reyes Magos de Oriente tampoco han querido perder la oportunidad de visitar a los niños de Ciudad Rodrigo. Melchor, Gaspar y Baltasar han recorrido las calles mirobrigenses entregando caramelos y sonrisas a todos los presentes

Reyes Magos en Ciudad Rodrigo

Por Guijuelo, Campillo de Salvatierra y las pedanías de Cabezuela y Palacios también desfilaron los Reyes de Oriente en su habiutal recorrido. No faltó la diversión, la música y los deliciosos caramelos.

La carroza de Baltasar por las calles de Guijuelo | Ayto Guijuelo

Una vez que Melchor, Gaspar y Baltasar visitaran a los vecinos de Cabezuela, pasaron por Palacios y Campillo para terminar en Guijuelo. Cuando llegaron a la plaza Mayor de la villa chacinera entraron a pie, acompañados de su cortejo y rodeados de familias y vecinos ilusionados.