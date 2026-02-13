El mal estado de la A-66 obliga a cortar un carril en sentido Sevilla

Corte de un caril en la a66 de Fresno Alhándiga - Montejo por baches

El mal estado del firme en la A-66 y su empeoramiento por las intensas y constantes lluvias han hecho que Carreteras haya cortado un carril en ambos sentidos entre Fresno Alhándiga y Montejo. Un tramo de más de seis kilómetros que ha ralentizado la circulación en la autovía mientras los operarios de carreteras trabajan para solucionarlo.

La mala situación de la autovía que une Salamanca con Extremadura no es nueva. Son numerosas las quejas de los usuarios por el mal estado del firme en diversos puntos, como el puerto de Vallejera antes de llegar a Béjar. De hecho, en la frontera con la comunidad vecina hay otra incidencia que mantiene un ramo cortado totalmente al tráfico por desprendimientos en dirección Sevilla. Se trata un tramo de nueve kilómetros entre Baños de Montemayor y Aldeanueva del Camino.

En la A-62, entre Barbadillo y Calzada de Don Diego también hay un carril cortado en sentido creciente, por obras. En la autovía a Ciudad Rodrigo hay numerosos tramos que presentan graves problemas en el firme lo que también ha generado numerosas quejas entre los muchos usuarios que utilizan esta vía.