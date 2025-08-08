La mañana de Vitigudino, la tercera más caliente de España

Que hace calor en Salamanca y en toda España no es ninguna sorpresa ni novedad. Sí lo es que con todos los lugares ‘calurosos’ de nuestro país, dos puntos de Salamanca se hayan colado en la mañana de este viernes entre los seis con temperaturas más altas del país.

Mañana muy calurosa, por ejemplo, en Vitigudino que a las 12:30 horas ya sus termómetros marcaban la friolera de 35,5 grados centígrados de temperatura.

De hecho, esa marca, es la tercera más calurosa de toda España en la mañana de este viernes, solo superada por los 35,9 grados de Agüimes (en Las Palmas) y los 35,7 grados de Navalmoral de la Mata.

La mañana de mucho calor es una realidad en el oeste de la provincia salmantina, puesto que otra estación meteorológica, como es la de Saelices El Chico, ha registrado a las 12:30 horas la temperatura de 35,3 °C, la sexta más alta del país con los datos registrados hasta las 12:42 horas.