La Mancomunidad Cuatro Caminos recibe 300.000 euros para instalar equipos generadores de ozono en su abastecimiento de agua

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una aportación dineraria de 4.793.864 euros a SOMACYL para la mejora y ampliación de sistemas de abastecimiento de agua, y la construcción y modernización de infraestructuras de depuración de aguas residuales urbanas entre los que se encuentra un proyecto de la provincia de Salamanca.

Se trata de la compra de equipos de generadores de ozono en el abastecimiento Mancomunado de Cuatro Caminos. Un sistema que supone la incorporación a la red de un tratamiento avanzado con ozono para eliminar compuestos orgánicos y microorganismos presentes en el agua, mejorando su calidad y seguridad para el consumo humano. La actuación incluye la instalación de equipos generadores de ozono y la integración con los sistemas existentes de potabilización, todo ello por valor total de 300.000 euros.

Una actuación que será ejecutada por el SOMACYL.