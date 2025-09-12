Manifestantes pro Palestina se concentran en Salamanca, La Vellés y Buenavista

Desde primera hora de la tarde, decenas de personas esperaban al pelotón ciclista en Salamanca, más en concreto en el puente de Enrique Estevan, donde con banderas palestinas, pancartas y al grito de “Israel genocida”. De este modo, muchas personas han recibido la llamada de diferentes organizaciones que animaban a protestar en pro de Palestina. Estos mensjaes se han podido ver de manera activa en diferentes redes sociales como whatsapp, twitter, instagram o X.

Además, otros tantos han realizado otras concentraciones en diferentes puntos de la provincia, como ha sido el caso de La Vellés y Buenavista, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, controlados en todo momento por la Guardia Civil para evitar que haya parones en La Vuelta, al igual que en otros lugares del territorio español.

Vuelta ciclista

Asimismo, cabe destacar que se ha reforzado el control de los acceso a Salamanca, así como el de las calles de la capital del Tormes y de la provincia para controlar las diferentes concentraciones que está habiendo.