Así son los aviones-cisterna italianos aportados por el Mecanismo Europeo de Protección Civil que aterrizan en Matacán

Los dos aviones-cisterna del Mecanismo Europeo de Protección Civil aterrizan en Matacán (Salamanca). Permitirán transportar cantidades superiores a los 5.500 litros de agua para la lucha contra incendios. ICAL.

La base aérea salmantina de Matacán recibió este sábado dos aviones-cisterna procedentes de Italia, enviados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Su llegada supone un refuerzo clave en la lucha contra los incendios forestales que desde el pasado fin de semana afectan con dureza al oeste de España, con especial incidencia en Castilla y León.

Los nuevos medios serán coordinados por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que se encargará de su despliegue en las áreas donde más se necesita. Estos aviones se suman a los recursos ya enviados por comunidades como Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, además de los dispositivos estatales que operan en distintos frentes.

Actualmente, se contabilizan 19 incendios activos en el país, once de ellos en Castilla y León, varios en nivel operativo 2 por su peligrosidad. Para reforzar las labores de extinción, el sistema europeo Copernicus está facilitando imágenes de satélite que permiten una mejor evaluación y planificación de las operaciones.

El dispositivo nacional moviliza más de 50 medios aéreos, brigadas helitransportadas, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil y Policía Nacional, en un esfuerzo conjunto para frenar el avance del fuego y proteger a la población.