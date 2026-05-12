Los mayores de Santa Marta ponen el broche final al proyecto intergeneracional 'Conectando Generaciones'

Durante la mañana de este martes, el Paraninfo de la Universidad de Salamanca ha sido testigo del acto de graduación de los mayores que han participado en el proyecto ‘Conectando generaciones: red comunitaria contra la soledad en Santa Marta’, una iniciativa en la que, tanto el colectivo de mayores del municipio como un grupo de alumnos del Grado de Criminología, han trabajado en torno a un tema muy presente en la vida diaria: combatir la soledad.

Este proyecto, puesto en marcha por la USAL en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Marta, ha provocado que, a lo largo de los últimos meses, dos generaciones hayan trabajado “codo con codo” en Santa Marta para materializar un proyecto que busca detectar y combatir la soledad no deseada, fundamentalmente entre el colectivo de mayores de la localidad.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Santa Marta, David Mingo, que ha acudido acompañado por la concejala de Mayores, Mari Cruz Gacho y los técnicos municipales. Además, también han estado presentes las profesoras del proyecto, Amaia Yurrebaso y Eva Picado. “Es muy gratificante ver que entre todos hayáis conseguido crear un modelo que sí puede ayudar a detectar que una sola persona de Santa Marta está sola y hacerle la vida más agradable, merece la pena”, reconoce el primer edil.

Por otro lado, Mingo quiso dirigirse también, y de manera especial, a los mayores que “son profesores de vida para todos nosotros y que son catedráticos en ceder, en ayudar y en trabajar a cambio de nada”.

En cuanto a la soledad, tal y como ha apuntado la profesora Amaia Yurrebaso, “es un tema muy importante del que trabajar”. En este sentido, “los alumnos lo han hecho de la mejor manera, con un enfoque comunitario e intergeneracional, aprendiendo que los problemas sociales reales son complejos y que detrás de cada concepto hay personas concretas”.

Graduación de los alumnos de Santa Marta del proyecto 'Conectando Generaciones' | Ayuntamiento de Santa Marta

Antes de que los mayores recibieran su banda y su diploma, la profesora de Derecho Nieves Sanz impartió la última lección del proyecto concerniente a la Escuela de Salamanca y la trayectoria de Francisco de Victoria. En cambio, tras la imposición de bandas, los alumnos de Criminología que han participado durante los últimos meses en esta iniciativa, quisieron sorprender a los integrantes del Grupo Motor del Proyecto con unos certificados que les acreditan como Líderes Comunitarios.

Por su parte, la profesora Eva Picado también ha querido agradecer a los alumnos su participación en un proyecto “muy diferente al que normalmente se vive dentro de un aula, un proyecto que ha sido una experiencia que nos ha cambiado la manera de mirar a todos”. “Hemos aprendido que distintas generaciones cuando se escuchan, se acompañan y caminan juntas, nadie vuelve a sentirse sola”, concluye Picado.

Para clausurar, el acto de graduación se ha dado por finalizado con el himno universitario ‘Gaudeamus Igitur’ seguido de la representación teatral ‘La consulta del doctor Melquiades’ a cargo de los mayores de Santa Marta.