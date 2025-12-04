El medio rural salmantino, protagonista en la nueva programación digital de la Junta

La provincia de Salamanca formará parte activa de la nueva edición del programa CyL Digital, impulsado por la Junta de Castilla y León, que durante el mes de julio desplegará una completa programación de más de 230 actividades formativas gratuitas en toda la Comunidad.

El objetivo es claro: acercar la tecnología a todos los ciudadanos, independientemente de su edad, conocimientos previos o lugar de residencia, y reducir así la brecha digital a través de una oferta abierta, flexible y adaptada a las necesidades reales del territorio.

Fuerte presencia en el medio rural salmantino

Más de la mitad de la programación se llevará a cabo en municipios del medio rural, incluyendo localidades salmantinas, gracias a la colaboración con los Centros Rurales Asociados. Estos centros permitirán impartir decenas de acciones formativas en pueblos de la provincia, garantizando así que la transformación digital llegue también a las zonas menos conectadas.

Mientras tanto, el Espacio CyL Digital de Salamanca capital acogerá parte de los 113 talleres urbanos, respondiendo a la creciente demanda de competencias tecnológicas en entornos urbanos.

Cursos online y certificación digital oficial

A esta oferta se suman 24 cursos de teleformación, accesibles desde la plataforma www.cyldigital.es, que permiten aprender desde casa, de forma gratuita y a cualquier ritmo. Además, el servicio TuCertiCyL seguirá activo en julio con 18 convocatorias de certificación oficial (básica e intermedia), que permiten acreditar conocimientos digitales útiles tanto para el entorno laboral como para el día a día.

Aulas móviles y talleres de tecnología práctica

Una de las principales novedades de este año es el despliegue de aulas móviles, que recorrerán la provincia y permitirán instalar, incluso en pequeños pueblos, espacios formativos con recursos tecnológicos completos.

También regresan los conocidos ‘Demo Days’, talleres de dos horas con enfoque práctico, centrados en temas como el uso del smartphone, la inteligencia artificial o las herramientas digitales colaborativas.

Salamanca, en el mapa de la digitalización social

Con miles de salmantinos ya formados en anteriores ediciones del programa, CyL Digital se ha consolidado como un referente regional y nacional en formación tecnológica. Desde el Ayuntamiento y la Junta se subraya la importancia de este tipo de iniciativas para garantizar una digitalización justa y territorialmente equilibrada.

Toda la información sobre fechas, lugares e inscripciones está disponible en la web oficial: www.cyldigital.es.