Mejora la situación de los ríos en Salamanca: el aviso sobre Puente Resbala baja a nivel naranja

Las fuertes lluvias de las últimas semanas han generado momentos de tensión en la provincia de Salamanca. Pero el parón de precipitaciones parece ayudar a que la situación mejore.

El río Huebra, a su paso por Puente Resbala, se ha mantenido durante días con una alerta en nivel rojo, el más alto. Ahora, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado dicho aviso a nivel naranja. Los datos de las 8:20 horas de este domingo 15 de febrero reflejan que su nivel actual es de 5,01 metros, una cifra muy por debajo de los 8,89 metros que aún mantenía el pasado sábado.

Salamanca cuenta ahora con tan solo otro aviso: sobre el río Tormes, en Ledesma. En este caso, su aviso actual es de color amarillo. Su nivel es de 7,07 metros.