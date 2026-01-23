Los montes de Béjar, La Alberca y Robleda recibirán dinero para la mejora de masas forestales y el fomento de la gestión forestal

La Junta de Castilla y León aprueba una cantidad que asciende a cuatro millones de euros para acometer actuaciones de mejora, restauración y prevención de incendios en el ámbito forestal. Una cuantía que destinará 889.000 euros a la provincia de Salamanca para la mejora de masas forestales y el fomento de la gestión forestal sostenible en montes de utilidad pública en Béjar, La Alberca y Robleda para los que se usarán 359.984 euros; los otros 529.916 euros serán para la prevención y correción del decaimiento en masas forestales de La Alberca y Robleda.

Estas actuaciones tienen un plazo de ejecución de seis meses, con el objetivo final de "reforzar la gestión forestal sostenible, prevenir incendios, corregir procesos de decaimiento de las masas forestales y mejorar la resiliencia de los ecosistemas forestales frente al cambio climático, al tiempo que se impulsa el empleo rural y la actividad económica ligada al sector foresta".

El resto del dinero irá destinado a las provincias de Ávila (en los montes de Villanueva de Ávila y 'Pinar de la Sierra'); Burgos (Sedano, Pradoluengo e Ibeas de Juarros); León (Bembibre, Gradefes, León, La Robla, Astorga y Cistierna); Soria; Valladolid; y Zamora (Aliste y Tábara).

A mayores, la Consejería de Medio Ambiente comunica la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de la red de comunicaciones por 228.000 euros, tanto de los equipos de banda terrestre como de banda aérea, del operativo de vigilancia y extinción de incendios forestales de Castilla y León, incluyendo las piezas para las reparaciones, la mano de obra y los desplazamientos de medios materiales y humanos.

La red de radiocomunicaciones del operativo de incendios forestales está integrada por 94 canales, 78 repetidores distribuidos por las nueve provincias y cerca de 4.000 equipos portátiles y móviles, con estaciones base en los centros de mando, bases de medios aéreos, oficinas comarcales, puestos de vigilancia y vehículos operativos.

Entre las actuaciones destacadas por la Junta se contemplan: