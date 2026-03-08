Las mujeres salmantinas, reconocidas con diversos actos en la provincia por el 8M

La provincia de Salamanca también se suma al Día Internacional de la Mujer, acogiendo varios actos por el 8M, con el fin de reivindicar igualdad.

Es el caso de municipios como Ciudad Rodrigo, mostrando un firme compromiso con la igualdad, el respeto y las oportunidades para todas las mujeres, poniendo a disposición del público la obra de teatro "La Escuela de don Silvestre" realizada por la Asociación de mujeres Amanecer, con entrada y libre y gratuita, programada para las 18:30 horas de este domingo. Asimismo, el alcalde de Miróbriga, Marcos Iglesias, junto con la delegada de Igualdad, Ana Castaño, han difundido un vídeo a través de las redes sociales en el que reconocen a todas las mujeres farinatas y mirobrigenses: "Sois las que hacéis que nuestra ciudad también sea grande".

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada también se ha sumado a este 8M con publicaciones a través de sus redes sociales donde expresan que "trabajamos cada día para que la igualdad de oportunidades sea una realidad hoy y siempre". En el municipio la Asociación de Mujeres de Carbajosa Solidarias (Amucas) han repartido 77 llaveros de ganchillo de color morado, realizados a mano por las participantes en el taller de ganchillo de la asociación.

Llaveros realizados por el 8M en la Asociación de Mujeres de Carbajosa Solidarias (AMUCAS) | AMUCAS

Alba de Tormes es otro de los pueblos de la provincia de Salamanca que acogió ya este sábado un homenaje a la mujer albense, con una charla-coloquio en reconocimiento a tres mujeres de la Villa Ducal, por su trayectoria profesional: María Josefa Sánchez Bazo (panadera), Paula Diego Sánchez (trabajadora en un taller) y Piedad Maestro (trabajadora en una juguetería). También ha tenido lugar una representación del Coro de Mujeres de la Escuela de Música de Alba de Tormes; un espacio de diálogo y reflexión con la participación de Pepita Robles Diosdado y Silvia Hernández García; y este domingo acogerá el II Concierto Extraordinario de la Banda de Música del municipio con la presencia de cuatro mujeres (Jimena Martín, Vega Huerta, Ana Aguilar y Sofía Nieto) que estarán acompañadas por Jorge Hernández, Asier Oñoro y Diego Martín.

Cabrerizos, Castellanos de Moriscos y Guijuelo son otros de los ayuntamientos que han dejado diversos mensajes por el 8M en sus redes sociales y han promovido diversos actos con lecturas de manifiestos para concienciar sobre las desigualdades y discriminaciones de género existentes y empoderar la figura femenina.

Aldeatejada ha acogido en la mañana de este domingo su II Marcha por la Igualdad.

Relacionado Aldeatejada celebra el 8M con su II Marcha por la Igualdad con el respaldo del Partido Popular

Y, Santa Marta de Tormes tiene previsto para esta tarde su IX Gala con nombre de mujer, donde reconocerá la labor de 21 mujeres ligadas al municipio, según cuatro categorías: arraigo, empresarias, profesionales y labor social.