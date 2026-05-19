Los municipios con menos de 10 mil habitantes, que no tengan una sala cinematográfica, podrán unirse al programa 'Cine Vecino'

El Ministerio de Cultura presenta el programa 'Cine Vecino' para aquellos municipios españoles con menos de 10 mil habitantes que no tengan una sala de exhibición cinematográfica en un radio de hasta 25 kilómetros.

Al parecer, se trata de una propuesta para facilitar la visión de películas y el consumo de cine en el medio rural, sin que esto suponga un coste para los espectadores.

Los ayuntamiento o asociaciones que resulten beneficiarias tendrán acceso, mediante la plataforma digital pública PLATFO, a un catálogo de 100 películas al semestre, que podrán programar y proyectar libremente mientras estén adheridas al programa.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante un mes desde este martes 19 de mayo.

'Cine Vecino' está dotado con casi 750.000 euros y forma parte de las medidas del Plan de Derechos Culturales del Gobierno de España.

El ministro Ernest Urtasun manifiesta, en declaraciones recogidas por Europa Press, que "Cine Vecino nace con la idea de que el acceso a la cultura no puede depender del código postal de ningún ciudadano. No puede ser que en nuestro país haya miles de personas que por vivir en un pequeño municipio o zona rural tengan enormes dificultades para acceder al cine. Queremos que vuelva a haber una pantalla encendida en pueblos donde hace demasiado tiempo se apagó el cine".