Los municipios de Salamanca celebran su Semana Santa en el Sábado de Pasión y Domingo de Ramos

Aunque todo parece centrado en la Semana Santa de Salamanca 2026, también otros municipios de la provincia están celebrando esta festividad religiosa a su manera.

En Ciudad Rodrigo, la Virgen Dolorosa amparada por la Cofradía de Jesús Nazareno, abrió la Semana de Pasión durante la jornada de este pasado sábado 28 de marzo.

La Virgen Dolorosa en Ciudad Rodrigo | Ayto Ciudad Rodrigo

En el caso de Guijuelo, el municipio ha inaugurado su Semana Santa este Domingo de Ramos. Ha sido la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción quien ha acogido su eucarística que ha incluido la bendición de los ramos de laureles y palmas por el párroco, Amable García.

Dicho momento ha contado con la presencia de numerosos fieles y de una representación de la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde, Roberto Martín; todo ellos, portando las tradicionales palmas.

Domingo de Ramos en Guijuelo | Ayto Guijuelo

Alba de Tormes también ha inaugurado sus procesiones este Domingo de Ramos. Además de, como en Guijuelo, la bendición de las palmas, la Cofradía de la Cruz y del Amor ha portado el bello Paso de la Palabra en una procesión por el municipio.

Un momento, como marca la tradición protagonizado por los más pequeños de la casa.