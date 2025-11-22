La música de la OSCyL llega a Salamanca: El Payo y Villaseco de los Reyes acogen conciertos del XI Maratón Social

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) celebrará la primera fase de su ‘XI Maratón Social Musical’ entre el lunes 24 y el miércoles 26 de noviembre. Este proyecto pionero, que tiene como objetivo acercar la música clásica a colectivos con necesidad de apoyo social y emocional, incluye dos actuaciones en la provincia de Salamanca, llevando la cultura a entornos rurales y residenciales.

En total, la Maratón ofrecerá 22 conciertos en centros de educación especial, centros de día, hospitales y residencias de toda la Comunidad, sumando ya cerca de medio centenar de actuaciones a lo largo de 2025.

La música en la provincia Salmantina

Catorce grupos de cámara, integrados por músicos de la OSCyL, recorrerán Castilla y León en esta iniciativa transversal impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con la colaboración de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación.

Las actuaciones programadas específicamente en Salamanca son:

Martes 25 de noviembre: El Dúo Telyn Arpa y Flauta ofrecerá un concierto en la Residencia Municipal de Mayores Jalama , ubicada en El Payo .

Miércoles 26 de noviembre: El Cuarteto Ocean Drive actuará en la Residencia Municipal ‘Nuestra Señora de los Reyes’ en Villaseco de los Reyes.

Objetivo: cohesión social y territorial

El ‘Maratón Social Musical’, que nació en 2014, busca convertir la cultura en un espacio accesible para todos, especialmente para aquellos que, por diversas circunstancias, se encuentran habitualmente alejados de la vida cultural.

Como destacó la Consejería, este proyecto se consolida como un vehículo de transformación social y de cohesión territorial en la Comunidad. La actividad tendrá continuidad en el mes de diciembre con la participación de los jóvenes talentos de la ‘OSCyL Joven’ en su ‘Encuentro de Inverno’.