La luz de la Navidad llega a Guijuelo este viernes

El Ayuntamiento de Guijuelo ya tiene todo listo para que sus vecinos disfruten de unas completas y divertidas fiestas navideñas. Este mismo viernes comienzan las actividades con el encendido de las luces de Navidad. Tendrá lugar a partir de las 19.00 horas y estará amenizado pro los alumnos de la escuela de Música de la localidad que darán unj recital navideño. También se inaugurará el belén de Rafael Martín en el hall del Ayuntamiento.

A partir de ese día, se encadenarán todo tipo de actividades, desde teatro a cursos de formación. Las familias podrán disfrutar de dos obras de teatro: el 12, con ‘La casa más pequeña’ y el día 19, con la representación ‘Yo tarzán’.

Este mes, además, se emitirán dos programas de QTC, con Mario Escobar y para cerrar el año el Club de la Radio se reunirá el 18 en Radio Guijuelo.

Diciembre destaca también por el resto de propuestas navideñas: audiciones de alumnos de la escuela de música, programa ‘Conciliamos Navidad’, Guijuelodiver, carta a los Reyes Magos, además de la videollamada inolvidable con sus Majestades, la visita del Paje Real y la tradicional cabalgata de los Reyes Magos de Oriente.

Puedes consultar aquí el programa completo: