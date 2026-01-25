Las nevadas de la borrasca Ingrid provocan 39 incidentes en la provincia de Salamanca

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha gestionado 39 incidentes relacionados con las nevadas que empezaron este viernes en la provincia de Salamanca, según ha informado el 112 en su perfil de la red social X (antes Twitter).

Las incidencias ascienden a 213 en el conjunto de Castilla y León. Un total de 27 se han registrado en núcleos de población, dos por servicios básicos afectados y 184 en carreteras. En Salamanca, numerosos conductores quedaron retenidos en el puerto de Vallejera durante la tarde-noche de este viernes hasta que las quitanieves despejaron la calzada, totalmente cubierta de nieve.

La provincia más afectada por las nevadas provocadas por la borrasca Ingrid ha sido León, con 48 incidentes, seguida de Salamanca, Ávila (32), Segovia (24), Burgos (22), Soria (21), Zamora (19), Palencia (5) y Valladolid (3).