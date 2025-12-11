La niebla complica la visibilidad en estas carreteras de Salamanca

Diferentes puntos de la región se han visto afectados por la niebla durante la mañana de este jueves, 11 de diciembre. Un efecto normal para la época del año, pero que ha hecho que se complique la visibilidad en algunos puntos de la provincia charra.

Entre ellos se ha visto afectado como es habitual la A-62, en dos tramos, el que circula junto a Pedrosillo el Ralo y en Villares de la Reina, lo que obligaría a extremar todas las preocupaciones al volante.

Por otro lado, también cabe destacar que en Castilla y Léon ha habido otras carreteras afectadas como la A-6 entre Quintanilla de Combarros y Cerezal de Tremo, también la AP-1 entre Quintanapalla y Monasterio de Rodilla, y la N-403 entre San Juan de la Nava y Tornadizos de Ávila, en el puerto de la Paramera, según recoge iCal.

De este modo, y durante la mañana, se ha pedido prestar mucha atención al volante en estos puntos del territorio autonómico, además de estar pendiente en aquellos puntos con mayor altitud de toda la región.