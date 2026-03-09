La nieve aparece en la provincia de Salamanca

La nieve ha comenzado a dejarse notar durante la tarde de este lunes en varios puntos del sur de la provincia de Salamanca, especialmente en municipios como Guijuelo, Béjar, Tamames y Cuatro Calzadas donde se han registrado las primeras precipitaciones en forma de nieve.

La situación meteorológica coincide con el aviso amarillo por nevadas que mantiene activa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la provincia salmantina hasta las 6.00 horas de este martes. Según las previsiones, se esperan acumulaciones de nieve de hasta 2 centímetros en buena parte del territorio a partir de cotas relativamente bajas, entre los 800 y los 900 metros de altitud.

En el caso del Sistema Central, la previsión es más intensa, ya que se podrían alcanzar acumulaciones de hasta 10 centímetros de espesor.

Inicialmente, el aviso meteorológico estaba limitado al área del Sistema Central. Sin embargo, la AEMET ha ampliado la alerta al conjunto de la provincia desde las 18.00 horas de este lunes y hasta las 5.59 horas del martes ante la previsión de que las nevadas puedan dejar acumulaciones de hasta 2 centímetros en 24 horas en zonas situadas en cotas bajas.