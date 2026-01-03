La nieve obliga a restringir el tráfico en algunos puntos de Salamanca

Si bien los salamantinos ya habían sido avisados de las alertas por nieve para este fin de semana en la provincia, ya están viendo cómo se producen las consecuencias de este fenómeno climatológico.

Actualmente, varios puntos de Salamanca se han visto obligados a restringir el tráfico con motivo de la nieve.

Es el caso de la carretera DSA-191, a la altura de Candelario, desde el kilómetro 0 al kilómetro 8, en ambos sentidos. Por esta vía, ahora mismo no pueden circular autobuses, camiones y articulados, así como se ha establecido la obligatoriedad de utilizar cadenas o neumáticos de invierno.

Y la misma restricción se ha establecido también para la carretera SA-203, a la altura de Peña de Francia, desde el kilómetro 8 al kilómetro 12, en ambos sentidos.

Los conductores que durante esta jornada salgan a las carreteras salmantinas, deben extremar las precauciones. Asimismo, sería recomendable revisar con relativa frencuencia la situación del tráfico en directo a través del portal de la DGT.