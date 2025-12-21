La nieve restringe el paso de camiones en Candelario y La Hoya

La nieve en Castilla y León ha puesto en jaque la circulación en buena parte de Castilla y León, afectando especialmente a la red secundaria del sur de Salamanca. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la acumulación de nieve ha obligado a activar restricciones de nivel amarillo en las zonas de montaña de la Sierra de Béjar, donde los vehículos pesados tienen prohibido el tránsito en puntos estratégicos.

En la provincia charra, el foco de atención se centra en la DSA-191, a su paso por el municipio de Candelario. La presencia de nieve sobre la calzada ha forzado a las autoridades a prohibir la circulación de camiones, vehículos articulados y autobuses entre los kilómetros 2 y 8 de dicha vía. Una situación idéntica se vive en la DSA-180, en el tramo que conecta La Hoya con Navacarros, donde la seguridad vial se ha visto seriamente comprometida.

A nivel autonómico, Salamanca se suma a un mapa de incidencias que afecta ya a 28 carreteras de Castilla y León. Mientras provincias como Ávila y Soria lideran el número de tramos complicados con siete vías afectadas cada una, en el territorio salmantino la afección se concentra por ahora en estos accesos a la sierra. Por el contrario, solo Burgos y Valladolid mantienen sus carreteras totalmente libres de problemas por nieve hasta el momento.

La situación general en la comunidad sigue siendo inestable, con problemas también en los puertos de León y Palencia, y restricciones para camiones en la CL-601 en Segovia. En Salamanca, la recomendación de Protección Civil y la DGT es evitar los desplazamientos por la sierra que no sean estrictamente necesarios y, en caso de hacerlo, extremar las precauciones y consultar el estado de las carreteras, ya que la cota de nieve se mantiene baja en los sistemas montañosos del sur.