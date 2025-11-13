Nivel rojo por crecida del río Agadón en Zamarra, naranja del Mayas y también rojo para el Tormes, pero en la provincia de Ávila

El río Agadón, afluente del Badillo que a su vez desemboca en el Agueda, se encuentra en nivel rojo de desbordamiento por las abundantes lluvias que han caído durante toda la jornada de este jueves en el suroeste de la provincia de Salamanca.

Tal y como notifica la Confederación Hidrográfica del Duero, este río que nace en el municipio de Monsagro se encuentra muy por encima de su caudal, con datos registrados a la 20:03 horas en la estación del municipio de Zamarra.

Además, en la provincia de Salamanca el río Mayas también se encuentra en aviso naranja.

Aunque el aviso se sitúa en el inicio de su cauce, el río Tormes también se encuentra en nivel naranja a su paso por Hoyos del Espino y rojo en El Barco de Ávila.

La CHD pide extremar la precaución por estos avisos por la previsión de que la situación empeore a lo largo de la noche.

Recomiendan especial atención en el Sistema Central, cabeceras del Tormes, Águeda y Huebra.