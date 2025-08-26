Nueva alerta por riesgo de incendios forestales del 27 al 29 de agosto en toda Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha vuelto a declarar la situación de alerta para toda la Comunidad, y alarma extrema para los municipios más afectados por los incendios de León y Zamora. Esta medida estará vigente desde este martes, hasta el viernes 29 de agosto.

Según la resolución, las condiciones meteorológicas adversas continuarán, provocando una situación de estrés hídrico extremo en la vegetación. Además, la Junta ha destacado que el comportamiento extraordinariamente virulento de los incendios de las últimas semanas aumenta el peligro para las personas y los bienes.

La declaración de alerta conlleva la prohibición de encender fuego en cualquier tipo de espacio abierto, incluyendo zonas recreativas y de acampada. También se suspende el uso de barbacoas, incluso aquellas autorizadas, y la utilización de material pirotécnico y cohetes.

Además, se prohíbe el uso de maquinaria que pueda generar chispas en el monte y en una franja de 400 metros a su alrededor. Todas las autorizaciones previas para el uso del fuego quedan suspendidas.

Para los municipios más afectados por los incendios de León y Zamora, la situación es aún más grave.

La declaración de alarma extrema prohíbe, además de las medidas anteriores, el uso de ahumadores en la apicultura, la maquinaria que pueda generar deflagraciones o chispas y el tránsito de personas y vehículos en los montes.