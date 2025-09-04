Nueva normativa para impulsar la ordenación forestal en Castilla y León

Un bombero observa el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España)

La Junta de Castilla y León ha presentado un proyecto de decreto con el objetivo de establecer un nuevo marco normativo para la planificación y ordenación forestal de todos los montes de la comunidad, tanto arbolados como desarbolados. La nueva norma se aplicará a todos los terrenos que tengan la consideración legal de monte, conforme a lo establecido en la Ley de Montes de Castilla y León, e incluye la aprobación de las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes.

El decreto define como monte aquellos terrenos donde crecen especies forestales, ya sean arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de forma natural o por plantación, siempre que no estén dedicados a la agricultura. También incluye zonas yermas, roquedos, arenales, infraestructuras al servicio del monte, e incluso antiguos terrenos agrícolas abandonados durante más de veinte años y que hayan adquirido características forestales.

Entre las principales novedades, el decreto busca agilizar los trámites administrativos asociados a la ordenación forestal. Para ello, se potenciará el uso de medios electrónicos, lo que permitirá una mayor eficiencia en la gestión y un mejor acceso a la información para los ciudadanos. Asimismo, se reforzará la seguridad jurídica, proporcionando claridad sobre los plazos y efectos de los procedimientos, y se fomentará la aplicación de nuevas tecnologías en la elaboración de inventarios forestales.

Desde la Junta se destaca que el impulso a la ordenación de los montes es especialmente urgente para planificar la restauración de terrenos afectados por desastres naturales, así como para implementar medidas preventivas frente a amenazas bióticas (como plagas) y abióticas (como incendios o sequías).

Cada nuevo proyecto de ordenación representa un paso esencial en la gestión sostenible de los recursos forestales. Estas iniciativas no solo garantizan la conservación a largo plazo de los ecosistemas, sino que también contribuyen a generar rendimientos económicos sostenibles para los propietarios forestales, muchos de ellos en entornos rurales.

A lo largo del tiempo, las sucesivas revisiones de los planes permitirán evaluar los resultados de la ordenación, identificar mejoras, y aplicar técnicas de selvicultura adaptadas a cada terreno. Este proceso de seguimiento continuo será clave para asegurar la persistencia de los montes y optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales, contribuyendo al desarrollo del medio rural y a la sostenibilidad ambiental.