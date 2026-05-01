Nuevas ayudas para garantizar el agua potable en los pueblos de la Comunidad

La Junta de Castilla y León ha aprobado una partida de 1,8 millones de euros destinada a garantizar el abastecimiento de agua potable en municipios con problemas de escasez y a mejorar las infraestructuras hidráulicas del medio rural.

Las ayudas se concederán de forma directa a las nueve diputaciones provinciales y cubrirán el 50 % del coste tanto del suministro de agua en situaciones de emergencia como de las obras de abastecimiento y saneamiento que se ejecuten entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2027, con un máximo de 200.000 euros por provincia.

El programa da prioridad al suministro de agua potable en casos urgentes, como episodios de sequía, contaminación de las fuentes o averías en los sistemas de abastecimiento, incluyendo el uso de cisternas o agua embotellada cuando sea necesario, siempre bajo control sanitario.

Además de la atención a emergencias, la iniciativa también permitirá financiar mejoras en redes e instalaciones municipales, con el objetivo de reforzar la capacidad de los ayuntamientos para garantizar un servicio básico como es el agua en condiciones adecuadas de calidad y continuidad, especialmente en los municipios más pequeños del medio rural.