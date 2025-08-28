Nuevas ayudas de la Junta para el autoempleo y los agricultores afectados por los incendios

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la concesión directa de una subvención de 5.500 euros a 460 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios por un importe total de 2,53 millones de euros.

La subvención se destina para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, la muerte de ganado, la pérdida de colmenas, la reconstrucción de instalaciones agrícolas y ganaderas, y la reposición de vallados ganaderos.

El objetivo último de la ayuda es proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en la zona, proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica en las zonas afectadas.

Una vez publicada esta orden en el Boletín Oficial de Castilla y León, en la que se relacionarán el nombre de los beneficiarios, estos dispondrán de un plazo de diez días para rechazar la subvención. Transcurrido ese periodo se entenderá la ayuda como aceptada.

Los titulares de explotación agraria beneficiarios serán preceptores de una única ayuda de 5.500 euros cuyo importe podrá incrementarse en próximos acuerdos, en función de los daños sufridos y en el caso de que la cuantía derivada de la aplicación de los baremos supere esa cifra.

Los baremos establecidos asignan un importe de 130 euros por hectárea a los cultivos herbáceos no cosechados, 240 euros por hectárea a los cultivos leñosos y 18 euros por hectárea a las superficies de pastos. En lo que se refiere a las subvenciones por la muerte, pérdida o sacrificio de ganado bovino, ovino y caprino, los importes se calcularán por los animales afectados y por los baremos oficiales establecidos en el Real Decreto 389/2011. En cuanto al ganado equino la ayuda será equivalente a la del ganado bovino y para el ganado porcino, el importe será de 600 euros por UGM. Para las colmenas destruidas se toma como referencia un valor de 150 euros por colmena.

En caso de sacrificio de estos animales solo se considerará con derecho a ayudas los casos en que conste certificado de veterinario competente sobre lesiones irreversibles a causa de los incendios y con fecha límite máxima de sacrificio el 15 de septiembre de 2025.

Por último, para los agricultores y ganaderos no profesionales, aunque no se incluyen en la ayuda mínima, sí podrán ser perceptores de una subvención en función de los daños declarados con las condiciones que se determinarán en próximos acuerdos de la Junta de Castilla y León.

Por otra parte, la Junta ha incrementado las ayudas para el autoempleo, la conciliación y el fomento del empleo estable en las zonas afectadas por incendios. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León publicará este viernes en el Bocyl una modificación de las bases para incrementar la cuantía de las ayudas destinadas a apoyar el autoempleo, la conciliación y el fomento del empleo estable en los municipios que se han visto afectados por los incendios forestales de este verano.

El incremento de las ayudas, del que se ha dado cuenta en la reunión del Consejo de Gobierno celebrado hoy, se traduce en un suplemento adicional de 1.000 y 500 euros por autónomo o contrato subvencionado. El incremento se llevará a cabo de oficio, sin necesidad de que el solicitante tenga que realizar ningún trámite adicional, y será aplicable a las convocatorias que se encuentran abiertas en este momento, ampliándose también el plazo de solicitud en una semana.

Las líneas de ayudas que se modifican y que están cofinanciadas en la mayoría de los casos por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) son: la línea de ayudas para financiar la puesta en marcha de una actividad por cuenta propia; la línea para fomentar y apoyar el autoempleo entre los jóvenes; la convocatoria para fomentar el empleo estable ( incluye los programas de apoyo a la contratación indefinida, apoyo a la contratación del primer trabajador por parte de los autónomos, transformación de contratos temporales en indefinidos, y ampliación de jornada a tiempo completo), finalmente, se amplía, también, la ayuda económica para la línea destinada a cofinanciar los contratos de sustitución por conciliación.

Los beneficiarios de los programas de apoyo al autoempleo contarán con un incremento adicional de 1.000 euros cuando la actividad que se haya puesto en marcha se encuentre ubicada en alguna de las localidades que se ha visto afectada por los incendios forestales. Igualmente, se establece un incentivo adicional, de 1.000 euros por contrato subvencionado, para las solicitudes de los cuatro programas de fomento del empleo estable, y se incrementa en 500 euros por contrato subvencionado la ayuda para cofinanciar los contratos de sustitución por conciliación.

Este incremento se aplicará de oficio, tanto para las solicitudes ya presentadas como para las que se presenten hasta la finalización del plazo, cuando la empresa o emprendedores solicitantes de la ayuda se encuentre ubicada en las zonas afectadas por los incendios.