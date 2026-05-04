Nuevas ayudas de la Junta para impulsar bares en los pueblos más pequeños

La Junta de Castilla y León ha publicado este lunes una nueva convocatoria de ayudas a bares y centros de ocio para municipios y pedanías con un único local de este tipo. Ha sido el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien ha anunciado en Salamanca esta línea de subvenciones que ha sido publicada en el BOCyL y que tiene un presupuesto máximo de 3,5 millones de euros.

Durante su intervención, el consejero ha destacado que “lo que buscamos con esta ayuda es que los pueblos no pierdan lo que les da vida: que la gente pueda quedarse, que haya lugares donde encontrarse, y que el día a día sea más llevadero para quienes viven allí”.

Las subvenciones podrán ser solicitadas por los ayuntamientos de aquellos municipios o pedanías que cuenten con un único bar o centro de ocio, ya sea de titularidad pública o privada, que garantice una apertura mínima de cinco días a la semana (excepto en periodo vacacional) y cinco horas al día. Una de las novedades de esta línea de ayudas es que desaparece el límite de población y tendrán prioridad las entidades locales con menos de 200 habitantes, seguidas de aquellas con hasta 300, y continuando con aquellos municipios con más población.

Cada municipio o pedanía podrá recibir hasta 3.000 euros para sufragar gastos corrientes de funcionamiento del establecimiento, como suministros energéticos, calefacción, agua, internet o servicios audiovisuales. Dichos gastos deberán corresponder al periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, y la solicitud deberá presentarse de forma telemática por parte del ayuntamiento de la localidad.

Las ayudas podrán solicitarse hasta el próximo 29 de mayo.

Los bares, puntos de convivencia

Durante su intervención, González Gago ha subrayado que estas ayudas parten de una realidad evidente: “En muchos pueblos, el bar no es sólo un negocio, sino que es el principal punto de encuentro y convivencia; los bares no sólo funcionan como espacios de ocio ocasional, sino también como lugares permanentes que sostienen la vida social cotidiana, combaten la soledad y refuerzan los vínculos vecinales”.

Además, González Gago ha incidido en la dimensión asistencial de estos establecimientos, que permiten detectar situaciones de vulnerabilidad, aislamiento o problemas de salud desde la cercanía, contribuyendo así al bienestar de las personas que viven en el medio rural.

A estos beneficios se suma su impacto económico, ya que, según el consejero, cada bar que permanece abierto genera actividad, mantiene empleo y contribuye a dinamizar la economía local, favoreciendo que los pueblos sigan siendo lugares vivos y habitables durante todo el año.

Tercera convocatoria de ayudas

En 2024, primer año de aplicación, se concedieron ayudas por valor de más de 2,2 millones de euros a 734 bares y centros de ocio ubicados en municipios y pedanías de hasta 200 habitantes. En 2025, tras ampliarse el umbral poblacional hasta los 300 habitantes, la cuantía ascendió a 2,8 millones de euros, beneficiando a 933 establecimientos.