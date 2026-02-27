Nueve Castilla y León propone pausar la tramitación de plantas de biogás en La Armuña y una política agraria propia

Nueve Castilla y León ha presentado este viernes, 27 de febrero, su programa de medidas para la Armuña y Tierra de Ledesma. Entre ellas, la "pausa inmediata" a la tramitación de plantas de biogás en la comarca armuñesa hasta que exista una ordenación del territorio en Salamanca y se regulen olores y vertidos en pos de la "seguridad y tranquilidad".

El partido liderado por Chabela de la Torre en Salamanca también ha propuesto reformar la normativa urbanística para que haya "más vida en los pueblos"; redefiir el Plan de Transporte Metropolitano; una consulta médica semanal en cada municipio; un plan de atracción y retención de profesionales en sanidad y educación y reforzar la atención domiciliaria para personas mayores.

En relación a la agricultura de la comarca, Nueve Castilla y León ha defendido una política agraria propia para reducir la dependencia de fondos europeos y se ha comprometido a dotar en presupuestos de la Junta los 300 millones de euros que dejarán de percibirse por la PAC. También ha mostrado su "oposición frontal y sin ambigüedades" a Mercosur.