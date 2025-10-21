Nueve incendios más de Salamanca entran en la lista de emergencias del Gobierno

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha ampliado a 279 el número de comarcas afectadas por distintas emergencias de protección civil registradas entre los pasados 22 de junio y 25 de agosto tras incorporar todas aquellas que, en su momento, no fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de protección Civil por las agencias autonómicas del 112, aseguran desde el Gobierno. Entre ellas se encuentran nueve zonas afectadas por los incendios en Salamanca, ya que solo se habían reconocido los de La Alberca y el Payo. Así, el Consejo de Ministros ha incorporado las zonas afectadas por los incendios de Martín de Yeltes, Gallegos de Argañán, Cipérez, La Sagrada, Corral de Garcíñigo, Candelario, Moronta, Terradillos y La Bastida.

La primera declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil tuvo lugar el 26 de agosto. Tras la aprobación de ese acuerdo, la Dirección General de Protección Civil constató que determinadas emergencias no fueron comunicadas al CENEM por autoridades autonómicas, lo que dejó fuera de las ayudas estatales a algunos municipios. “A raíz de la excepcional magnitud y complejidad de los incendios y otras emergencias registrados este verano, y para garantizar la plena cobertura de todos los municipios que resultaron afectados, se han recabado, a través de las comunidades autónomas, la Dirección General de Protección Civil ha actualizado el listado de los episodios y sucesos que cumplen los requisitos previstos en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil”, aseguran en un comunicado.

Desde el Gobierno aclaran que la denominación de los sucesos recogidos en este listado remite a los municipios donde comenzó la emergencia sin perjuicio de que hayan afectado a otro u otros municipios que podrán reclamar las ayudas previstas en la ley si acreditan el perjuicio sufrido. Por tanto, esta relación de municipios no limita el ámbito territorial de aplicación de las medidas, que llegarán a todos los municipios que acrediten haber sido afectados por dichos sucesos.