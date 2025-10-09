Nuevos fondos de la Junta para paliar los efectos de los incendios forestales

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha ampliado el crédito destinado a sufragar los gastos derivados del abastecimiento de alimento y agua a los ganaderos afectados por los incendios y dado a conocer nuevos beneficiarios de los paquetes ya aprobados entre las familias y las pequeñas y medianas empresas de Salamanca, Zamora y León.

Por una parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha comunicado la ampliación del crédito destinado a sufragar los gastos derivados del abastecimiento de alimento y agua a los ganaderos afectados por los incendios, pasando de los 500.000 euros iniciales hasta los 2 millones. Este montante ha servido para que el Gobierno autonómico, a través de la encomienda realizada a TRAGSA, suministre casi 8 millones de kilogramos de comida y 240.000 litros de agua a más de 600 ganaderos y apicultores de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora, beneficiando a 60.000 cabezas de ganado y 14.700 colmenas. Esta medida es una más de las puestas en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dentro del plan de recuperación de los municipios afectados por los incendios.

También están en marcha las ayudas destinadas a la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios; las dirigidas a sufragar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena; las promovidas para que los agricultores, ganaderos o apicultores afectados puedan reconstruir las instalaciones dañadas; o las puestas en marcha para que los municipios muestren su interés en la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero. Junto a todas ellas, la Junta ha aprobado ayudas mínimas de 5.500 euros para 637 agricultores y ganaderos afectados por los incendios por un montante global de 3,47 millones.

Además, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la concesión directa de 293 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios, seis días después de que se abriera el plazo de solicitud. Esta medida, a la que se han destinado ya 721.000 euros para un total de 1.442 familias está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

La ayuda se concederá en alguno de estos tres supuestos: Unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León; Propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León; Unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio en Castilla y León y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.

Los tres supuestos se refieren a localidades que se han evacuado con motivo de los incendios forestales y así se ha determinado por las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

También ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno el pago del 7º bloque de ayudas que suman 41 nuevas solicitudes por valor de 225.500 euros destinados a autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida en los municipios afectados por el fuego. Se han aprobado hasta la fecha un total de 324 ayudas de 5.500 euros por beneficiario por un total de 1.782.000 euros. La Consejería de Economía y Hacienda ha informado favorablemente a la solicitud de 41 nuevas ayudas (34 en León, 1 en Salamanca y 6 en la provincia de Zamora) por valor de 225.500 euros a la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas por los incendios forestales en el verano de 2025.

Con la aprobación de este séptimo bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 324 solicitudes, de autónomos y Pymes por valor de 1.782.000 euros, tras la aprobación de los Consejos de Gobierno de las seis semanas precedentes. Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.