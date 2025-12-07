El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género encarga un "mapeo" de todas las provincias con las zonas rurales aisladas y de montaña

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encargado un "mapeo" de zonas rurales aisladas y de montaña en todo el país, con el objetivo de detectar problemas de falta de cobertura que puedan provocar fallos de geolocalización en las pulseras para maltratadores.

En una entrevista con la Agencia Europa Press, la presidenta del Observatorio, Esther Rojo, expresó que una vez que se tenga listo el mapeo, se trasladará a los juzgados y a los tribunales de violencia de género para que cuando establezcan un control de alejamiento del maltratador, tengan en cuenta que ese territorio tiene problemas de cobertura, evitando de esta manera que persistan los problemas sucedidos recientemente con las pulseras telemáticas.

Esto resulta de vital importancia para las mujeres que cuentan con esta medida de protección, según apunta Rojo. Además, este "mapeo" tendrá que actualizarse periódicamente.