La OCU ofrece asesoramiento a los afectados por los incendios para reclamar a las aseguradoras

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha activado una campaña de apoyo para ayudar a los damnificados por los recientes incendios forestales a reclamar los daños sufridos a sus compañías de seguros.

La OCU recuerda que, dado que los incendios forestales no son considerados un riesgo extraordinario, los daños están cubiertos por las pólizas de seguro contratadas. La mayoría de los seguros de hogar suelen incluir la cobertura contra incendios. Sin embargo, en el caso de los vehículos, la indemnización solo se aplicará si se tiene contratado un seguro a todo riesgo o un seguro a terceros ampliado. Por ello, la organización aconseja a los afectados que revisen detenidamente las condiciones de su póliza para conocer el alcance de las coberturas.

Según la normativa, los usuarios disponen de siete días para comunicar el siniestro a la aseguradora. A partir de ese momento, la compañía tiene 40 días para peritar los daños y ofrecer una indemnización provisional, y hasta un máximo de tres meses para realizar el pago definitivo.

En caso de que el afectado no esté de acuerdo con la indemnización propuesta, la OCU recomienda presentar una reclamación a la aseguradora adjuntando presupuestos detallados de las reparaciones. Si la compañía se niega a pagar, el consumidor puede dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o bien recurrir directamente a la vía judicial.

La OCU aconseja a los afectados que reúnan el mayor número de pruebas posibles, como vídeos, fotografías y documentos, y que guarden copias digitales en un lugar seguro. Para cualquier consulta, ha habilitado el teléfono 900 813 551, disponible de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas, y los viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Además de las reclamaciones a seguros, la OCU ha exigido al Gobierno que agilice la aprobación de las ayudas económicas prometidas y que se cree una ventanilla única para que los afectados puedan gestionar de manera rápida y eficiente las ayudas de las distintas administraciones.

Finalmente, la organización advierte que, en situaciones similares, las aseguradoras a menudo "no responden o retrasan y ponen trabas al pago de indemnizaciones". Por ello, anima a los consumidores a reclamar ante cualquier posible incumplimiento de contrato.