Los oficios tradicionales protagonizan un fin de semana de talleres en Salamanca

Castilla y León celebra una nueva edición de los Días Europeos de la Artesanía bajo el lema “Con el corazón en el oficio”, una iniciativa que busca visibilizar el trabajo de los artesanos, acercar sus procesos creativos a la ciudadanía y preservar oficios tradicionales que forman parte del patrimonio cultural. Este año, la cita alcanza cifras récord de participación gracias al respaldo de la Junta, con decenas de talleres abiertos repartidos por todas las provincias.

En este contexto, la provincia de Salamanca destaca con una programación variada que permitirá conocer de primera mano distintas disciplinas artesanas. En la capital, La Telana ofrecerá un taller demostrativo centrado en el corte de metal y el esmalte al fuego, mostrando técnicas de gran precisión y tradición.

Por su parte, en el entorno rural salmantino también habrá propuestas participativas. En Monleras se impartirá un taller de jabonería natural, donde los asistentes podrán aprender a elaborar productos respetuosos con el medio ambiente. En Béjar, un artesano abrirá su espacio de trabajo para mostrar el proceso de construcción artesanal de instrumentos de cuerda. Completa la oferta, en Santibáñez de Béjar, una actividad centrada en la fabricación y calibrado de balanzas romanas.

Todas las actividades en Salamanca, al igual que en el resto de la comunidad, serán gratuitas, aunque requieren inscripción previa directamente con cada taller.

La programación se desarrollará el sábado 11 de abril en horario de mañana y tarde (de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas), y el domingo 12 de abril en horario de mañana (de 11:00 a 14:00 horas).