Parte de la comarca de Ciudad Rodrigo, Béjar, Guijuelo y la Sierra de Francia en aviso amarillo este domingo por deshielos

Parte de la provincia de Salamanca mantendrá activo el aviso amarillo por deshielos durante la jornada de este domingo.

La Aemet informa de que el aviso se activará a las 10:00 horas del 1 de febrero, manteniéndose hasta las primeras horas del día 2 en parte de la comarca de Ciudad Rodrigo, Béjar, Guijuelo y la Sierra de Francia.

El nivel del aviso es "bajo", con una probabilidad de entre el 40 y el 70%, aunque la Aemet expone que con "las precipitaciones frecuentes, sobre todo en las últimas horas, se pueden registrar 30 o 40 litros en 24 horas, y con cota de nieve sobre los 2000 metros".

Aviso amarillo por deshielos en parte de la provincia de Salamanca para este domingo 1 de febrero | Aemet

Este mismo aviso se extiende a parte de la provincia de Ávila, Zamora, Segovia y León.

Para las próximos días hasta el jueves 5 de febrero se esperan lluvias en Salamanca, acompañadas de tormentas el lunes y con mínimas de entre 3 y 5 grados y máximas de entre 11 y 13 grados.