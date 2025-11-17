La Peña de Francia y el Puerto de la Hoya contarán con paneles inteligentes para reforzar la seguridad dentro del operativo de vialidad

Imagen de archivo de una nevada en la Peña de Francia

La Junta de Castilla y León ha dado el pistoletazo de salida a su Campaña de Vialidad Invernal 2025-2026, un ambicioso dispositivo que se extenderá hasta el próximo 30 de abril con el objetivo primordial de garantizar la seguridad ciudadana y la movilidad ante los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos adversos.

La presentación, que tuvo lugar tras una reunión de la Comisión General de Coordinación Territorial, contó con la presencia de los consejeros de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; y de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino. Los consejeros destacaron la "ardua labor" y la coordinación para afrontar todas las incidencias que puedan producirse en la extensa red autonómica.

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha desplegado un operativo formidable para asegurar los más de 11.500 kilómetros de carreteras de la Comunidad:

Recursos Humanos: 474 profesionales.

Maquinaria: 147 máquinas quitanieves.

Fundentes: 131 infraestructuras de almacenamiento con 10.000 toneladas de sal.

El consejero Sanz Merino subrayó que el operativo combina la experiencia con herramientas tecnológicas para actuar "antes, mejor y con más información", con el foco en proteger la seguridad de los conductores en todo el territorio, especialmente en zonas rurales y de montaña.

Presentación del Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 en Castilla y León | Comunicación Junta de Castilla y León

Como principal novedad, la Junta invertirá 346.000 euros (cofinanciados con fondos europeos) en la instalación de 26 paneles informativos inteligentes en enclaves estratégicos de alta montaña en las nueve provincias y que estarán ubicados en:

Ávila: Puerto de la Hoya y Valdelavía.

Burgos: Portillo de Busto y El Cabrio.

León: Piedrafita y Foncebadón.

Palencia: Piedrasluengas, Alto de la Varga y Puerto de las Portillas.

Salamanca: Puerto de la Hoya y Peña de Francia.

Segovia: Navafría y La Quesera.

Soria: Oncala, Carrasca y Corral del Chino.

Zamora: Laguna de Peces.

Estos dispositivos ofrecerán información actualizada en tiempo real sobre el estado de la vía ('Abierto', 'Cadenas' o 'Cerrado') y podrán gestionarse a distancia. Además, incorporan radar y sensores meteorológicos que ajustan la señalización automáticamente según las condiciones de la calzada. El dispositivo se complementa con la plataforma Territorio Rural Inteligente, que ya cuenta con 127 sensores que recogen datos sobre temperatura del firme, humedad y presencia de hielo, optimizando la actuación de las máquinas.

La gestión se basa en tres pilares: