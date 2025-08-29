Pereña de la Ribera se llena de diversión en su espectacular desfile de carrozas

En la noche de este viernes, Pereña de la Ribera se ha convertido en el escenario de un deslumbrante desfile de carrozas, que ha hecho vibrar a grandes y pequeños a pesar del fresco de la jornada. El pueblo se ha inundado de color, música y risas gracias a un desfile único.

Entre las estrellas del recorrido estuvieron la Montaña Rusa, que hizo saltar la emoción de todos, la icónica Ruleta de la Suerte, un tablao flamenco que hizo latir los corazones al ritmo del compás, los bomberos forestales, llenos de fuerza y simpatía, y, cómo no, una caja de cervezas que no dejó indiferente a nadie.

Desfile de carrozas en Pereña | S24H

Cada carroza fue un espectáculo por sí misma, creando un ambiente festivo que recorrió todas las calles del pueblo.

El desfile no solo ha reunido a vecinos, sino también a visitantes de la comarca, todos disfrutando de un evento lleno de entretenimiento, risas y momentos para recordar.