Piden a Bruselas un puente internacional entre Las Arribes y Portugal para frenar la despoblación en Salamanca

Publicada la declaración de Las Arribes como Reserva de la Biosfera. Foto de archivo

La Plataforma de Unión Entre Territorios (Puente) ha elevado este martes una solicitud a la Comisión Europea para que impulse la construcción de un puente internacional sobre el Duero. La infraestructura conectaría los municipios de Masueco (Salamanca) y Ventozelo (Portugal) como una "medida urgente" contra la despoblación en la zona de Las Arribes.

Puente, una asociación constituida en el año 2000, lleva desde entonces reivindicando un paso fronterizo en esta área de la comarca de Vitigudino, calificada como una de las “más deprimidas y marginadas de España”.

Aislamiento en la frontera

La plataforma denuncia que en un tramo de 50 kilómetros de frontera con Portugal “no existe paso fronterizo alguno”. Actualmente, la comunicación está supeditada al uso de las presas hidroeléctricas españolas o portuguesas, cuyo paso está restringido a vehículos de menos de 16 toneladas.

Según la asociación, el proyecto del puente cuenta con el aval técnico y permitiría una comunicación directa entre el noroeste de la provincia de Salamanca y el nordeste Trasmontano de Portugal, conectando con la vía rápida portuguesa IC-5, que enlaza con la IP-4 Bragança–Oporto.

Críticas a la "dejadez" política

En su comunicado, Puente lamentó la “dejadez” de los políticos de la región, acusándolos de haber "desviado fondos europeos destinados a zonas desfavorecidas".

Si bien la plataforma felicitó a las administraciones responsables por la aprobación de dos nuevos puentes internacionales en la Cumbre Hispano-Lusa de octubre de 2024 (entre Huelva y el Algarve, y entre Cáceres y Nisa), subraya que la construcción en Las Arribes es una "reivindicación histórica" crucial para el desarrollo de unas comarcas que "agonizan entre la despoblación y el olvido de las administraciones públicas".