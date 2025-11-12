El PP anuncia una moción en el Senado para pedir que se lleve la fibra óptica y el 5G al 100% de Castilla y León

La portavoz del PP en el Senado, Alicía García, recibe el aplauso de los senadores populares durante una sesión plenaria, en el Senado, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que su partido llevará a la Cámara Alta una moción para que la fibra óptica y el 5G lleguen al 100 por ciento de Castilla y León.

Así lo ha trasladado la 'popular' durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del PP de Ávila, en un acto donde han intervenido el presidente autonómico del partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP de Ávila, Carlos García.

En su intervención, García ha defendido que el PP llevará esta iniciativa al Senado porque "vivir en un pueblo no puede ser una condena digital" y "el futuro también pertenece" a los pueblos.

En este sentido, la 'popular' ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "prometió que la fibra óptica y el 5G llegarían en 2020 y, como siempre, mintió".

Frente a este "nuevo incumplimiento del presidente", ha dicho, "el PP cumple, trabaja y da la cara". La senadora, en su intervención, también se ha referido a la gestión del ministro Óscar Puente que "también afecta a las infraestructuras, ya que "quiere dejar a 86 pueblos sin autobús".

"Mientras ellos se reparten contratos y mordidas, nuestros vecinos se quedan sin transporte, sin oportunidades y sin futuro", ha asegurado, al tiempo que ha resaltao que el PP "defiende a Ávila pueblo a pueblo, parada a parada".

Por otro lado, la senadora abulense ha acusado a Sánchez de "gobernar contra todos, menos contra los suyos". "Mientras España se aprieta el cinturón, en La Moncloa siguen a cuerpo de rey entre mordidas, comisiones, sobres, maletines, chiringuitos y privilegios", ha concluido.