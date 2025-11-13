El PP logra blindar por ley las paradas de autobús en 33 pueblos de Salamanca, con el voto en contra del PSOE

El Partido Popular ha conseguido una "importante victoria" para el mundo rural salmantino al lograr la aprobación en el Congreso de los Diputados de una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible. Esta medida blinda por ley las paradas, frecuencias, rutas y horarios de autobús en los 33 municipios de la provincia de Salamanca que el Gobierno central pretendía eliminar en su nuevo mapa concesional.

La enmienda fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) para proteger a los 33 pueblos de Salamanca, que inicialmente iban a perder 36 paradas, según el plan del Gobierno.

Los diputados salmantinos del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro, y Pedro Samuel Martín, expresaron su satisfacción, subrayando que ha sido el Partido Popular quien ha tenido que "salir en defensa del mundo rural".

Críticas al PSOE por "dar la espalda" a la provincia

El PP criticó duramente el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la enmienda, asegurando que los socialistas salmantinos han preferido "obedecer las órdenes de su Gobierno antes que defender a sus propios vecinos".

Los populares recordaron que la intención inicial del Gobierno de Pedro Sánchez, al regirse por criterios exclusivamente económicos y no de cohesión territorial, hubiera condenado al aislamiento a miles de personas mayores, estudiantes y trabajadores.

"Mantener las paradas, los horarios, las rutas y las frecuencias de autobús en el medio rural es mantener la vida en los pueblos", aseguraron los parlamentarios del PP.

El PP salmantino concluyó que, gracias a la aprobación de esta enmienda, 17.000 salmantinos verán garantizada su movilidad, y destacaron su compromiso con la España rural, poniendo como ejemplo el sistema BUSCYL de la Junta de Castilla y León, que ofrece gratuidad en las líneas de autobús de competencia autonómica.