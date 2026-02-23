El PP de Salamanca denuncia la falta de planes de emergencia en algunas presas

El PP de Salamanca ha denunciado este lunes la falta de planes de emergencia en una de cada cuatro presas hidrológicas, incluidas las de Salamanca, así como la falta de mantenimiento en los ríos de la provincia.

Aseguran que la extensa red de ríos de la provincia hace que las infraestructuras hidráulicas sean un mecanismo de control fundamental para controlar las riadas en los cada vez más habituales casos de intensas lluvias y que es por eso que resulta imprescindible reforzar las políticas de protección, según ha asegurado David Mingo.

Afirma que el mantenimiento en los cauces de los ríos es escaso. “Solo uno de cada cinco euros del presupuesto se destina al mantenimiento de cauces. Los ayuntamientos claman pidiendo una planificación más estable y más efectiva”. Afirma que la dimensión de la red fluvial de Salamanca hace “aconsejable avanzar en mantenimiento y coordinación con los ayuntamientos”.

Ante esta situación, el PP presentará mociones en las administraciones locales que pidan a las dos confederaciones una planificación “periódica, real y adecuada para mantener los cauces de los ríos en Salamanca”. Una moción en la que solicitarán priorizar los planes de emergencia en las presas, reforzar las inversiones de mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y evaluar las necesidades en seguridad de presas.

También solicitarán que se mejore la comunicación con los municipios afectados por los desembalses.