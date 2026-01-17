El programa CyL Digital Rural supera las 600 actividades y los 7.000 asistentes en la provincia de Salamanca

La Junta de Castilla y León informa de los resultados obtenidos del programa CyL Digital a comienzo de este año. Ratifican que se trata de "uno de los principales instrumentos de cohesión territorial y lucha contra la brecha digital", alcanzando ya los los 342 centros asociados rurales.

“Superar los 300 centros era un compromiso de legislatura y hoy podemos decir que no solo lo hemos cumplido, sino que lo hemos superado con creces”, subraya el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, indicando que desde su puesta en marcha en el año 2009 se han desarrollado más de 22.700 actividades presenciales, más de 3.100 online, contando con más de 145.000 usuarios presenciales registrados.

La Junta de Castilla y León ha adquirido y cedido cerca de 2.000 ordenadores portátiles a 290 municipios, exponiendo que "la cesión de ordenadores garantiza que cualquier municipio, con independencia de su tamaño, pueda contar con un aula digital equipada para la formación básica y media en competencias digitales". A este despliegue se suman cinco aulas móviles que han llevado 143 acciones formativas a municipios sin centros informáticos, dotadas también de ordenadores y conectividad.

La provincia de Salamanca se sitúa a la cabeza, siendo la que más actividades ha impartido de toda la Comunidad con 651, contando con una participación de 7.184 asistentes y con 327 equipos cedidos en 44 municipios.