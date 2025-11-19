Proponen hacer fijos todo el año a los trabajadores de incendios forestales

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha convocado para este jueves 20 de noviembre, la Mesa de Negociación del Personal Laboral y la Mesa Sectorial de la Función Pública con el objetivo de abordar una profunda modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT). Esta propuesta busca reforzar la estabilidad, las condiciones de trabajo y la modernización del operativo de extinción de incendios, en línea con el Decreto-Ley 1/2025 aprobado el pasado 23 de octubre.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha subrayado que la propuesta suma 15,8 millones de euros en mejoras y afectará positivamente a cerca de 2.000 empleados públicos, demostrando el compromiso de la Junta por un modelo de operativo "más estable, cualificado y robusto".

La medida más significativa es la transformación de 837 puestos de personal fijo discontinuo a personal laboral fijo de la Administración General. Esto implica que 217 oficiales de montes–conductor maquinista, 403 vigilantes de incendios, y 217 peones de montes y extinción pasarán a prestar servicio durante los doce meses del año a partir del 1 de enero de 2026, garantizando una disponibilidad humana permanente.

Según la Junta de Castilla y León, esta conversión supone una inversión adicional de más de 12,6 millones de euros, elevando el coste total a 22,4 millones para estos 837 efectivos; el incremento es equivalente a ampliar la plantilla en más de un 130 % (unos 1.050 efectivos a mayores); y que además de la extinción de incendios, su disponibilidad permanente permitirá extender su labor a situaciones de emergencia de protección civil, dotando de una respuesta "profesional, rápida y versátil" a la ciudadanía.

La modificación de la RPT también incluye la reorganización de 59 puestos de operador de centro de mando, con 28 de nueva creación, completando así una reestructuración integral del dispositivo.

Para el personal funcionario, la Junta propone la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, por el que se crea de forma efectiva este nuevo Cuerpo de la Administración Especial. Los agentes del actual subgrupo C1 podrán integrarse voluntaria y directamente si cuentan con la titulación adecuada, lo que supondrá una mejora retributiva anual de 1.951,80 euros. Habrá una mejora del 'Complemento de destino', donde los Agentes Medioambientales verán elevado su complemento de destino del nivel 16/17 al nivel 18, con una inversión total de más de 1,2 millones de euros; también habrá un nuevo complemento cuya actualización retributiva afecta a más de 1.100 empleados públicos, incluyendo ingenieros Superiores de Montes e Ingenieros Técnicos Forestales (A1 y A2) co un incremento de 2.660 euros anuales y agentes medioambientales, con un aumento de 1.050 euros anuales.

González Gago recordó que la aplicación de muchas de estas medidas, especialmente la creación del Grupo B para los Agentes Medioambientales y los beneficios asociados, está condicionada a la convalidación del Decreto-Ley 1/2025 por las Cortes de Castilla y León en su próximo Pleno. "El Grupo B permitirá poner en marcha una gran cantidad de mejoras retributivas; por eso, desde la Junta de Castilla y León hacemos un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que apoyen su convalidación", concluyó.

Adicionalmente, la Consejería busca incluir en la RPT laboral el incremento del complemento específico vinculado a la designación de bombero forestal (2.660 € anuales para Grupo II y 1.050 € para Grupos III y IV). Sin embargo, esta medida, que sumaría 1,81 millones de euros adicionales a la propuesta, está supeditada al acuerdo previo de la Mesa del Convenio Colectivo, manteniéndose el proceso abierto al diálogo con los sindicatos.