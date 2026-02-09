La provincia de Salamanca vuelve a estar en aviso amarillo por lluvias, vientos y deshielo este martes y miércoles

El invierno ha llegado con fuerza a la provincia de Salamanca y vuelve a estar en aviso amarillo hasta el miércoles, 11 de febrero. Si el lunes ha sido el Sistema Central, el martes está sumido en aviso amarillo toda la provincia, tanto la Meseta, como el Sistema Central y el sur del territorio charro.

En la Meseta de Salamanca las precipitaciones serán de hasta 15 milímetros en 12 horas, mientras que en el sur y en el Sistema Central serán de hasta 40 milímetros en 12 horas. En cuanto a los deshielos el aviso será en el Sistema Central de Salamanca.

El miércoles la meteorología cambiará por completo con avisos amarillos por vientos en la Meseta de Salamanca con rachas máximas de 70 kilómetros por hora desde las 12:00 horas hasta las 23:59 horas.