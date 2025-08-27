Los pueblos afectados por los incendios de Cipérez y Martín de Yeltes podrán ser también declarados zona catastrófica

La declaración de zona catastrófica otorgada por el Gobierno de España a los pueblos afectados por incendios forestales, que permitirá que los afectados reciban ayudas, había dejado fuera a Cipérez y también a Martín de Yeltes, ambos incendios con índice de gravedad 2. En Salamanca estaban reconocidos en el decreto del Consejo de ministros los municipios de El Payo y La Alberca, sin embargo, el fuego de Cipérez que arrasó más de 10.000 hectáreas no se encontraba en el listado y tampoco el de Martín de Yeltes que tuvo lugar hace dos semanas.

Desde ese momento organizaciones agrarias y afectados pedían su inclusión, algo que se podrá llevar a cabo según ha aclarado la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, este miércoles tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección contra Incendios Forestales (CECOD) para informar de los incendios activos en España.

Según Barcones, son las comunidades autónomas las que informan de los sucesos con categoría 1 y 2, como ha ocurrido con los incendios de Salamanca y ha asegurado que dada la situación de excepcionalidad y entendiendo que prima proteger a la población se va a permitir a las comunidades comunicar los incendios que no hayan sido informados. “En la declaración de zona catastrófica viene el lugar donde se inicia el incendio, pero queda recogida toda la zona y, con carácter excepcional y entendiendo la situación, se va a permitir que las comunidades autónomas que no hayan comunicado incendios en situación operativa 1 y 2 lo hagan para poder llevar de manera complementaria un anexo al Consejo de ministros porque entendemos que dadas las circunstancias alguno no se haya comunicado”.

También ha recordado que no hay que esperar a que las ayudas de emergencia se publiquen en ningún sitio, que solo hay que solicitarlas para que pasen a tramitación y hacer llegar cuanto antes la ayuda.