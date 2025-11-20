Dos pueblos de Salamanca recibirán casi 600.000 euros de ayudas para mejorar servicios básicos

Dos pueblos de Salamanca se repartirán casi 600.000 euros de las ayudas concedidas por la Junta para ejecutar actuaciones urgentes de mejora de los servicios públicos. Así, Aldeatejada recibirá 300.000 euros para la rehabilitación de la Plaza de la Libertad y su entorno, mientras que Macotera recibirá 299.847 para la sustitución de red de interconexión entre los depósitos.

En total la Junta otorgará cerca de 6 millones de euros en ayudas dirigidas a 15 municipios, con el fin de ejecutar actuaciones consideradas urgentes, excepcionales o de carácter singular. Las inversiones aprobadas responden a motivos de interés público, social y económico, en un contexto marcado por el encarecimiento generalizado de los precios. Esta situación afecta de forma notable a los proyectos de reposición o mejora de servicios públicos locales que reclaman los vecinos y que, debido a su elevado coste, no podrían financiarse a través de las líneas ordinarias de la Cooperación Local.