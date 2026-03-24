Puente Gatos entra en la Lista Roja de Patrimonio

Puente Gatos es el último elemento del patrimio salmantino en incorporarse a la Lista Roja de Hispania Nostra. El viaducto que se integra en rutas de senderismo y paisajísticas entre Martiago y Villarejo se encuentra en un "estado precario de conservación con pérdida de material. Antiguamente tenía unas barandillas de piedra que con el tiempo han desaparecido", denuncia la asociación.

La inclusión del puente, que destaca por su arco único de piedra, responde a la ausencia de medidas efectivas de protección, restauración y puesta en valor en torno al mismo, lo que aumenta el peligro de daños irreversibles, expolio o desaparición parcial. "Pretendemos alertar a las administraciones y a la sociedad sobre esta situación, impulsar actuaciones urgentes de conservación y garantizar su preservación para las generaciones futuras", añade.

Se desconoce el origen exacto del puente, pero su cercanía a asentamientos romanizados como el castro de Lerilla y su presencia en un tramo de antiguas comunicaciones le relacionan con la época romana. "Sin embargo, la construcción visible hoy muestra modificaciones o reconstrucciones medievales posteriores que adaptaron la obra al uso local a lo largo de los siglos", mantienen desde Hispania Nostra.

Con Puente Gatos, Salamanca ya cuenta con 59 elementos en la Lista Roja y dos en la Negra: la Casa de Salvador San José y el caserón neobarroco de la avenida de Italia que fue derribado en 2024 para edificar un bloque de seis viviendas. Asimismo, cinco construcciones han salido del temido listado en los últimos años. Entre ellos, la iglesia del Salvador de Rágama y el Puente Rando, en San Esteban de la Sierra.